Депутат ГД предложила бороться с ВИЧ через нравственность

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева из фракции КПРФ прокомментировала появившуюся сегодня в СМИ новость об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге. По ее словам, это известие должно послужить сигналом для всей страны и подстегнуть пересмотр морально-нравственных ориентиров, пропагандируемых в школах и на ТВ, передает «Интерфакс».

«Семья — основа государства, а у нас сегодня что в передачах показывают? Десять раз женятся, десять раз расходятся, и это считается нормальным», — пояснила свою мысль депутат.

Плетнева считает, что в перестройке нуждается вся система воспитания в школах. «Раньше на каждом уроке стояла воспитательная цель, а сейчас мы не образовываем, а даем уроки», — констатировала она.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Екатеринбурга написали о том, что каждый 50-й горожанин (26 693 человек) заражен ВИЧ-инфекцией. «У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч — это 1,8% населения города», — говорилось в сообщении.

Впоследствии екатеринбургское управление здравоохранения опровергло эту информацию.