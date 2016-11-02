В «Трансаэро» подготовили план запуска новой авиакомпании

Руководство компании «Трансаэро» совместно с консультантами разработало «действенный и функциональный» план запуска новой авиакомпании. Об этом пишет «Интерфакс».

«Согласно регламенту, руководство компании должно представить выработанный план совету директоров для согласования. Это будет сделано 4 ноября. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, в любом случае окончательное решение по плану будут принимать кредиторы», — сообщает пресс-служба перевозчика.

Как стало известно, совет директоров «Трансаэро» обсудит восстановление деятельности компании. Обсуждение этой темы пройдет в рамках заочного голосования с 4 по 11 ноября.

Также будут обсуждаться итоги деятельности авиаперевозчика за 9 месяцев 2016 года.

Напомним, что в июне гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин заявлял о том, что на ее базе возможно создание нового авиаперевозчика.

В настоящее время компания находится на стадии банкротства. «Трансаэро» не смог погасить свою задолженность общей суммой около 250 млрд рублей. С 26 октября 2015 года был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании без права его восстановления.

На фоне информации о возможности восстановления ее деятельности акции компании «Трансаэро» с утра 2 ноября выросли более чем на 30%. За день их рост доходил до 70% по сравнению с началом торгов.