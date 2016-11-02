Россия введет гуманитарную паузу в Алеппо 4 ноября

Глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина принял решение ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера гуманитарную паузу. Об сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщает Минобороны.

Данное решение согласовано с сирийским руководством и направлено на избежание «бессмысленных жертв».

«Все попытки прорыва боевиков в городе Алеппо не увенчались успехом. Террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике. Возможности вырваться из города у них нет», — подчеркнул Герасимов.

Отмечается, что 4 ноября будут работать все ранее подготовленные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры, два из которых будут открыты для отведения всех правительственных войск и техники, один — для следования к сирийско-турецкой границе, второй — в Идлиб. Остальные шесть коридоров предназначены для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых.

«С учетом неспособности наших американских коллег отделить оппозицию от террористов, обращаемся напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием», — призвал генерал.

Напомним, что гуманитарная пауза в Алеппо была введена с 20 по 22 октября. Российские и сирийские военные организовали восемь гуманитарных коридоров.