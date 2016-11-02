Кадыров отказал Чечне в уравнивании с другими регионами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он расценивает попытки применять к Чечне единые для всех регионов стандарты финансирования как «странные». Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Мы с недоумением воспринимаем отдельные объяснения, что возможные сокращения касаются не только ЧР, а всех субъектов РФ», — отметил Кадыров.

Глава республики напомнил, что в годы чеченской кампании инфраструктура региона была разрушена, однако «для восстановления и развития промышленного потенциала и агропрома ЧР федеральными ведомствами ровным счетом ничего не делается».

Кадыров напомнил также, что власти региона «более десяти лет» предлагают «конкретные варианты», чтобы разрешить экономические проблемы в республике, но, по его словам, «на стадии реализации все начинает стопориться». Все попытки местных чиновников «проявить инициативу, предложить варианты решения проблемы» провоцируют лишь «громкие заявления и комментарии в прессе», пожаловался Кадыров.