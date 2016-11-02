Врачебная комиссия не нашла у Дадина следов побоев

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что у активиста Ильдара Дадина не обнаружено следов побоев. К такому выводу пришла независимая врачебная комиссия, передает «Интерфакс».

«По результатам осмотра врачей состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, так же как и признаков ранее полученных травм», — говорится в сообщении пресс-бюро.

Медосмотр Дадина проводила комиссия независимых врачей Сегежской центральной районной больницы — врач-терапевт А.А.Светлакова, психиатр А.Ф.Алимова, хирург-травмотолог С.В.Теремецкий.

Кроме того, врачи не обнаружили у заключенного хронических или других требующих лечения заболеваний.

В настоящее время Ильдар Дадин находится в Петрозаводской городской больнице на дополнительном инструментальном обследовании, включающем электроэнцефалографию. Впоследствии для его освидетельствования по рекомендации правозащитного сообщества будет приглашен независимый врач-эксперт.

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, в ходе предварительной проверки на теле Дадина не было обнаружено «ни единого телесного повреждения».