Суд отложил до 22 ноября процесс о теракте на Дубровке

Московский окружной военный суд (МОВС) до 22 ноября отложил слушания по теракту на Дубровке. Сторона обвинения не успела уведомить всех потерпевших, сообщает РБК.

Год назад МОВС по этой же причине уже возвращал дело прокурору.

Как объявил судья, 314 из направленных телеграмм не были вручены адресатам, 68 повесток по разным причинам не были отправлены вообще.

Потерпевшими признаны более 900 человек, в суд же приехали только около 50 из них.

Напомним, 22 октября 2002 года во время спектакля «Норд-Ост» 40 террористов захватили в заложники 912 человек. Около 100 человек были освобождены в результате переговоров, некоторым удалось сбежать. Пять человек, в том числе, трое переговорщиков, были застрелены. Во время штурма в ночь на 26 октября был использован усыпляющий газ. В больницах скончались еще 125 человек из числа заложников.