За полгода в РФ тарифные пакеты мобильной связи подорожали на 35%

За последние полгода пакетные тарифы (мобильный интернет от 1 Гб данных и голосовая связь) выросли в России на 35%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования уровня доступности сотовой связи в регионах РФ информационного-аналитического агентства Content Review и ПАО «Вымпелком».

В октябре 2016 года стоимость пакетных тарифов на мобильную связь составила 274,8 рубля, в апреле они стоили 203,2 рубля.

Число регионов, в которых стоимость связи осталась ниже среднероссийской, снизилось с 49 до 17. Самые высокие тарифы действуют в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Камчатском краях, Волгоградской и Магаданской областях.

Мобильная связь наиболее доступна Москве, Тюменской, Иркутской и Сахалинской областях и в Якутии. Наименее доступна — в Брянской, Волгоградской, Саратовской и Кировской областях и в Дагестане.

«Динамика индекса доступности связи напрямую зависит от изменения доходов населения. Операторы предпочитают менять не стоимость тарифов, а их наполнение. Фактически, некоторые операторы делают тарифы с низкой абонентской платой, но наполняют их пакетами услуг, не отвечающими по своим объемам требованиям абонентов», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.