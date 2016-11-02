Минтранс рассказал о возврате к изначальному тарифу «Платона»

Министерство транспорта России приступило к разработке проекта постановления правительства, предусматривающего поэтапное возвращение к изначально запланированному тарифу системы «Платон». Об этом сообщает РИА Новости.

«Возврат к изначально планируемому тарифу cистемы "Платон" будет осуществляться поэтапно», — подчеркивается в пресс-релизе Минтранса.

На портале публикации проектов нормативно-правовых актов 2 ноября ведомство разместило уведомление о начале разработки документа с целью «рассмотрения возможности увеличения коэффициента, применяемого к размеру платы».

Сообщалось, что в феврале 2017 года планируется ввести коэффициент к тарифу для большегрузов в рамках системы «Платон».

Газета «Ведомости» отмечала, что в феврале тариф может быть увеличен с нынешнего 1,53 рубля до 2,6 рубля за километр и до 3,06 рубля за километр в июне 2017 года.

В министерстве рассказали, что льготный период был необходим для адаптации грузоперевозчиков к новым требованиям законодательства.

«Возврат к изначальному тарифу необходим для реализации запланированной программы развития дорожной сети. Это позволит расширить список регионов, которые получат деньги на ремонт и строительство дорог, а также мостов и путепроводов», — объяснили в ведомстве.

Напомним, что система «Платон» введена с ноября 2015 года только на федеральных трассах для грузовиков массой более 12 тонн.