Кабмин предложил удвоить тарифы «Платона»

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович предложил премьеру страны Дмитрию Медведеву вдвое увеличить тарифы за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам в системе «Платон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Таким образом, тариф может вырасти с 1,53 до 2,6 рублей за км в феврале и до 3,06 рублей за км — в июне. Кроме того, когда льготный тариф отменят, его начнут индексировать на инфляцию.

В настоящее время представитель Дворковичаотказался комментировать эту информацию, а представитель Росавтодора уточнил, что вопрос повышения тарифа рассматривается на правительственном уровне. По словам федерального чиновника, кабмин хочет утвердить повышение тарифа до второго чтения бюджета в Госдуме.

Стоит отметить, что систему «Платон» ввели в ноябре 2015 года. Изначально величина тарифа должна была составить 3,73 рублей за км, но из-за массовых протестов его снизили до 1,53 рублей. Предполагалось, что с 1 марта величина тарифа вырастет до 3,06 рублей, но правительство решило сохранить льготный тариф.