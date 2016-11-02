Суд отказался взыскать с жены Полонского два млн рублей

Савеловский суд Москвы отклонил иск Дианы Татосовой — бывшего адвоката бизнесмена Сергея Полонского. Татосова просила взыскать в качестве морального ущерба два млн рублей с его супруги Ольги Дерипаско и СМИ за клевету. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Исковое заявление Татосовой отклонить», — постановил московский суд.

Экс-адвокат Полонского требовала опровержения распространенных в ее адрес сведений. Ответчиками выступали Дерипаско, ФГУП «ВГТРК» и АО «Телекомпания НТВ». Татосова подчеркивала, что ее имя было опорочено в ходе интервью Дерипаско двум телеканалам, когда та обвинила бывшую защитницу в мошенничестве, шпионаже и предательстве.

Представители ВГТРК от комментариев отказались. Телеканал НТВ уклонился от обсуждения ситуации «до вынесения судом решения». При этом адвокат Ольги Дерипаско заявил, что ответчики не признают иск.

Напомним, что Полонский подозревается в крупном мошенничестве общей суммой около 2,6 млрд рублей. Потерпевшими выступают обманутые дольщики, которые приобрели строящееся жилье в комплексе «Кутузовская миля» и в «Рублевской Ривьере».

Суд начнет рассматривать дело бизнесмена 7 ноября.

Как сообщалось ранее, 1 июня 2017 года Полонский и Дерипаско поженились в СИЗО «Матросская тишина».