Google научили распознавать заклинания из «Гарри Поттера»

Компания Google добавила в свой сервис «О’кей, Гугл» новую функцию. Теперь он способен воспринимать все заклинания из «Гарри Поттера». Об этом пишет The Kaliningrad-room.

Заклинания будут запускать на смартфонах рабочие процессы. К примеру, фонарик на устройстве можно запустить командой «Люмос», а погасить заклинанием «Нокс». Если обратиться к книгам Джоан Роулинг, то можно убедиться в том, что именно так Гарри и его друзья освещали себе путь при помощи огонька на волшебной палочке.

Отключить звук на смартфоне можно командой «Силенцио» — это заклинание в поттериане накладывало немоту.

Компания дополнила еще одно приложение — Google Street View — и теперь в нем можно попутешествовать по Нью-Йорку 1926 года из событий фильма «Фантастические твари и где они обитают». В настоящее время эта опция доступна лишь владельцам устройств на платформе Android.