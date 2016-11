The Prodigy впервые проедет по России

Британская электро-группа The Prodigy впервые в истории коллектива объявила о начале турне по России, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей.

Тур откроется в Новосибирске 3 ноября, 4 ноября группа выступит в Екатеринбурге, 6 ноября они приедут в Самару, 8 ноября в Нижний Новгород. Тур завершится 9 ноября в Москве.

На концертах будут исполняться композиции с последнего альбома 2015 года The Day Is My Enemy, и ранние хиты рейв-группы.

The Prodigy была образована в 1990 году. С тех пор группа выпустила 6 студийных альбомов, завоевывала награды MTV Europe Music Awards и Brit Awards, была номинирована на Grammy. Клипы The Prodigy неоднократно признавались лучшими по версии MTV Video Music Awards.