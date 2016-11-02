Маленькие насекомые победили гигантский тростник

Министерство сельского хозяйства США сообщило об успешном применении насекомых для борьбы с опасным инвазивным сорняком. Небольшие орехотворка и шитовка смогли обуздать распространение гигантского тростника.

Распространенный в Евразии арундо тростниковый, или гигантский тростник (Arundo donax) был завезен в Калифорнию в начале XIX века. Тогда считалось, что растение, высота которого превышает шесть метров, даст дешевый материал для крыш сельских домов. С тех пор арундо широко распространился по берегам рек и искусственных водоемов южных штатов США от Калифорнии на западе до Мэриленда на востоке. Оказалось, что гигантский тростник не только вытесняет местные растения, но и приводит к заболачиванию речных берегов, что повышает вероятность разрушительных паводков. В начале XXI века в Техасе была принята программа борьбы с распространение гигантского тростника по реке Рио-Гранде.

Наряду с вырубками тростниковых зарослей специалисты решили применить насекомых двух видов. Перепончатокрылое Tetramesa romana относится к надсемейству орехотворок (Cynipoidea). Это насекомое откладывает в тростник яйца, из которых развиваются личинки, окруженные крупными наростами – галлами. Личинки питаются тканями растения, и это угнетает его развитие. Другое насекомое – Rhizaspidiotus donacis – принадлежит к семейству щитовок (Diaspididae). Самки этого вида поселяются на растении, питаясь его соками. Они ведут прикрепленный образ жизни, утратили способность к передвижению и внешне напоминают небольшой нарост на стебле, покрытый твердой оболочкой.

Как показало исследование, проведенное энтомологом Джоном Гулсби (John Goolsby) из Службы сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США, эти два вида насекомых помогли сдержать распространение гигантского тростника на речных берегах, общей протяженностью почти 900 километров. Выпуск насекомых в бассейне Рио-Гранде был начат в 2009 году, и к 2014 году общий объем биомассы гигантского тростника сократился на 22 %, а к 2016 году еще на 28 %. Ученые наблюдают значительное восстановление первоначальной прибрежной растительности, которая ранее была вытеснена тростником.