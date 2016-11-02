Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 ноября 2016, среда, 18:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
02 ноября 2016, 16:16
химия

Наносенсоры предупредят об опасности

Схематическое изображение бинарного металлоксидного сенсора: 1 — наночастицы оксида, обладающего каталитической активностью; 2 — наночастицы оксида c высокой концентрацией электронов проводимости
Схематическое изображение бинарного металлоксидного сенсора: 1 — наночастицы оксида, обладающего каталитической активностью; 2 — наночастицы оксида c высокой концентрацией электронов проводимости
МФТИ

Исследователи из Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН и Московского физико-технического института продемонстрировали, что сенсоры на основе бинарных смесей металлоксидных наночастиц достаточно чувствительны, чтобы предупреждать о возможной террористической угрозе и эффективно обнаруживать загрязняющие вещества, сообщается в пресс-релизе МФТИ.

Стремительный рост промышленного производства и ухудшение экологической ситуации требует разработки высокоэффективных и селективных сенсоров для обнаружения различных загрязняющих веществ в окружающей среде. Для газовых датчиков существует еще одна актуальная задача – предупреждение о возможной террористической угрозе. «Правильно подобранная рецептура сенсора позволяет увеличить его эффективность в десятки раз и добиться рекордно коротких времен срабатывания, что особенно важно для предотвращения террористических актов», – говорит руководитель коллектива Леонид Трахтенберг, профессор кафедры химической физики МФТИ и заведующий лабораторией функциональных нанокомпозитов ИХФ РАН.

Ученые в своей работе показали, что наиболее перспективными являются бинарные металлоксидные сенсоры, один из компонентов которых характеризуется высокой концентрацией электронов проводимости, а другой обладает сильными каталитическими (ускоряющими химические процессы) свойствами.

При детектировании газа в такой смешанной системе есть все необходимое для эффективной работы сенсора – поставщик электронов и условия для «комфортного» протекания химических превращений. Улучшению сенсорной эффективности способствуют также образование дополнительных химически активных центров сорбции («прикрепления к поверхности наночастицы») молекул. «Наши планы включают дальнейшее изучение тех возможностей, которые открывает использование многокомпонентных смесей металлоксидных наночастиц и нановолокон для приготовления сенсоров. Разработка новых эффективных рецептур и в дальнейшем будет вестись на разумном сочетании развития теоретических представлений о механизмах работы сенсора и экспериментальных возможностей», – комментирует Леонид Трахтенберг. Одним из весьма перспективных путей развития является использование для создания газовых сенсоров смешанных металлоксидных нановолокон типа «ядро (оксид I) – оболочка (оксид II)».

Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors and Actuators B: Chemical.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.