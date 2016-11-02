Песков подтвердил выступление Путина перед Федеральным собранием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерение Владимира Путина выступить с ежегодным обращением к Федеральному собранию до конца года. Однако подчеркнул, что дата пока не определена, сообщает РИА Новости.

«Планируется», — кратко сообщил Песков.

В 2015 году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 3 декабря. Этот программный политико-правовой документ обычно отражает видение главы государства стратегии развития страны на ближайшую перспективу.

Основной темой прошлогоднего выступления Путина стали предстоящие выборы в Госдуму.