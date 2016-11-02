Российские компании заняли рекордную сумму на внешнем рынке у банков РФ

Российские компании резко увеличили привлечение средств на внешнем рынке, и через размещение еврооблигаций заняли более 3,15 млрд долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.

Сумма занятого на 64% превышает привлеченные средства в сентябре, и в полтора раза больше объема размещения в октябре 2015 года. Настолько успешного месяца в сегменте евроооблигаций не было у российских корпоративных заемщиков с июня 2014 года, когда общая цифра составила 3,2 млрд долларов.

Агентство Cbonds отмечает, что основными покупателями еврооблигаций российских эмитентов являются российские же банки, накопившие избыточные валютные средства.

Главный аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов сообщил изданию, что основная часть средств пойдет на рефинансирование долга, а не на развитие бизнеса.

«В текущих условиях желание эмитентов удлинить свой долг, заменив короткие одно- и двухлетние еврооблигации на новые более длинные бумаги, выглядит наиболее разумно и экономически целесообразно»,— подчеркнул главный аналитик по долговому рынку БК «Регион» Александр Ермак.

Тем более, что вследствие высокого спроса у иностранных инвесторов доходность российских еврооблигаций снизилась до уровня начала 2013 года.

«Ставки на рынке еврооблигаций снизились до уровней, сопоставимых с банковскими кредитными»,— отметил руководитель отдела анализа долговых рынков Sberbank Investment Research Алексей Булгаков.