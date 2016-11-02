Кабмин и ФСБ опоздали с подготовкой актов к пакету Яровой

Правительство и ФСБ не смогли в срок представить подзаконные акты к антитеррористическому пакету Ирины Яровой, который обязывает операторов связи с 2018 года до полугода хранить весь трафик. Об этом пишут «Ведомости».

Правительству и ФСБ необходимо было определить, где и сколько будет храниться информация, а также, кто будет ее хранить.

Подзаконные акты, способные минимизировать риски от исполнения закона, должны были быть готовы к 1 ноября. За их разработку отвечали директор ФСБ Александр Бортников и премьер Дмитрий Медведев. Но об их разработке ничего не известно.

Как отметили в Минкомсвязи, ведомство со своей частью работы справилось и передало техническое задание в Минпромторг. Минпромторг же обсуждает этот документ с возможными производителями оборудования для хранения данных.

ФСБ, Минпромторг, а также представители премьер-министра и президента не стали комментировать данную информацию.