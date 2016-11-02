Офис Amnesty International опечатали из-за «аренды»

Пришедшие опечатывать столичный офис правозащитной организации Amnesty International люди объяснили, что ими движет «вопрос аренды». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя Amnesty International Александра Артемьева.

По словам правозащитника, соседи организации, которые пришли на работу раньше, около 9:30 увидели пятерых человек, вскрывающих дверь в офис Amnesty International. «На вопрос, что происходит, ответили: "Вопросы аренды". Это единственное, что известно на этот момент», — отметил он.

Артемьев утверждает, что у организации никогда не было проблем в этой сфере. Аренда уплачивалась срок, что произошло и в этом месяце. «Она просто росла от года к году», — заметил он.

Пока организации не удалось выйти на контакт с представителями столичной администрации. «Больше оснований предполагать, что журналисты, которые звонят в пресс-службу департамента госимущества, смогут получить ответ скорее, нежели мы», — считает представитель Amnesty International.

Как отметил Артемьев, в офисе отключили сигнализацию, а «через замочную скважину видны новые белые провода, которых раньше не было».

Ранее стало известно, что офис Amnesty International оказался опечатан, теперь попасть в помещение возможно лишь при содействии департамента городского имущества Москвы. В Кремле не смогли прокомментировать эту информацию.