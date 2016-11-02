Amnesty International опровергла долги за аренду офиса в Москве

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что у нее нет никаких долгов за аренду офиса в Москве. Эту информацию подтвердил представитель организации Александр Артемьев в комментарии «Газете.Ru».

«Никаких предупреждений мы не получали, ни в письменной, ни в устной форме, ни по электронной почте. И платили вовремя согласно тем ценам, которые с нами были оговорены. Последняя платежка была в октябре. Мы пришли сегодня на работу, дверь была сломана, дверь опечатана департаментом госимущества города Москвы и врезаны новые замки. Будем разбираться», — пояснил Артемьев

По словам правозащитника, представители организации побывали в департаменте. На имя главы департамента было подано заявление о том, что 3 ноября Amnesty International предоставит подтверждающие отсутствие долга по аренде платежные документы.

«Пока никакого встречного движения со стороны департамента госимущества не было», — отметил Артемьев.

Отметим, сегодня офис Amnesty International в Москве оказался опечатан. Позднее в департаменте городского имущества заявили, что эта мера вызвана задолженностью правозащитников платы за аренду.