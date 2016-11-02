Путина и Кадырова внесли в список врагов прессы

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» составила список «врагов свободной прессы». Галерея из их фотографий с пояснениями опубликована на сайте организации.

Россию в списке представляют президент РФ Владимир Путин и глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

Основной целью Путина в его «карточке» указаны независимые СМИ, специализирующиеся на расследованиях коррупции в высших эшелонах власти.

Для борьбы с ними он, как утверждают «Репортеры без границ», чаще всего использует Госдуму, «всегда готовую принять драконовские законопроекты».

Кроме того, написано на карточке, российский лидер манипулирует олигархами, «скупающими независимые СМИ», и использует силовые структуры.

Рамзан Кадыров считает своими противниками как критиков в Чечне, так и в любом другом месте, пишут «Репортеры без границ». В его «личном деле» указывается, что всем видам давления он предпочитает «брутальную автократию».

В хищническом отношении к прессе также обвиняются президент Сирии Башар Асад, кубинский лидер Рауль Кастро, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын, президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Туркмении.