Путин призвал к внимательности при финансировании фонда Ролдугина

Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что нужно быть внимательнее к проектам, финансируемым фондом «Талант и успех». Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы администрации президента Антона Вайно, к 2019 году фонд «Талант и успех», на базе которого создан образовательный центр для одаренных детей «Сириус», уже не будет финансироваться государством.

«Что касается функции фонда "Талант и успех" как грант-оператора, то эта работа только запущена в этом году. Там были определенные проблемы, связанные с базой данных, я думаю, что мы скорректируем эту работу и либо по сумме средств определимся, или по тем потребителям, которые нуждаются в этих деньгах», — пояснил Вайно.

В связи с этим Путин призвал перенаправить неизрасходованные фондом средства в другие социальные сферы: «Я хочу попросить повнимательнее к этому отнестись. Три сотни миллионов заправили, а используется 15%».

Отметим, фонд «Талант и успех» принадлежит музыканту Сергею Ролдугину.