Здание «России сегодня» эвакуировали из-за звонка о бомбе

В московскую полицию поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве по адресу Зубовский бульвар, дом 4. В этом здании находятся редакции МИА «Россия сегодня», телеканала «360 Подмосковье»,а также «Союз журналистов России», передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«На телефон "02" поступил анонимный звонок с угрозой взрыва по адресу: Зубовский бульвар, 4. По предварительным данным, звонила женщина, ее личность устанавливается», — пояснил источник.

У здания находятся несколько машин пожарной службы и полиции, а также дежурят сотрудники оперативных служб.