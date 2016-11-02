Глава ОНК Карелии заявил об отсутствии побоев у Дадина

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) при УФСИН Карелии, заместитель секретаря общественной палаты республики Александр Рузанов заявил, что активист Ильдар Дадин в беседе с ним подтвердил отсутствие следов насилия на своем теле. Его слова приводит РИА Новости.

«Я специально его спросил, после применения силы были ссадины, царапины, синяки, ведь, если человека подвесить за наручники, выворачиваются суставы, кровоподтеки дикие… Он сказал, что нет. На его теле ссадины, гематомы, царапины отсутствовали, что им подтверждено под запись нам», — пояснил Рузанов.

При этом активист, однако, подтвердил главе ОНК, что подвергался насилию.

Стоит отметить, что ранее Дадин прошел осмотр комиссии врачей из Сегежской центральной районной больницы. Она подтвердила отсутствие побоев на теле активиста.