Офис Amnesty International в Москве опечатан

Московский офис международной правозащитной организации Amnesty International оказался опечатанным. Об этом написал сотрудник Amnesty Иван Кондратенко в Facebook.

Он разместил на своей странице в соцсети фото входной двери в офис организации, на которой висит объявление о том, что получить доступ в помещение можно только при содействии департамента городского имущества Москвы.

По словам Кондратенко, все замки в офисе сменили.

Сотрудник Amnesty International заявил о том, что с организацией подобного не случалось на протяжении всех 20 лет работы в России.

Пока правозащитникам не удалось связаться со столичными властями, чтобы выяснить причину случившегося.

В Кремле также не смогли прокомментировать случившееся. «Я это тоже первый раз от вас слышу, я абсолютно не располагаю никакой информацией на этот счет. То есть здесь, наверное, по всей видимости, какой-то информацией сами сотрудники офиса обладают, нужно обращаться к ним», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.