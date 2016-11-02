Мотивирующий мультсериал для школьников запустил резидент «Сколково»

Собственный образовательный мультсериал «Заврики» для мотивации школьников к изучению школьных предметов запустила компания Учи.ру, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Чтобы посмотреть новые серии о приключениях сказочных зверушек, ученикам нужно выполнить задания в личном кабинете на сайте uchi.ru. Через 20 дней новая серия «Завриков» попадает в открытый доступ на Youtube.

Действие мультфильма разворачивается на далекой планете, населенной динозаврами. Главные герои сериала — динозаврик Гриша и его младшая сестра Соня — сталкиваются с нестандартными задачами, решить которые помогают знания из школьной программы. Динозаврик Гриша уже знаком всем пользователям Учи.ру, онлайн платформы интерактивного образования, — персонаж является проводником ученика по образовательной платформе и очень нравится детям.

Интерес к новому образовательному мультсериалу показывает статистика просмотров: сейчас на сайте uchi.ru доступна третья серия, до открытого релиза предыдущую серию посмотрело более 50 000 учеников. Всего «Заврики» собрали более 300 000 просмотров.

Как рассказывают разработчики, идею эксперимента подсказала первая портативная компьютерная игра советского времени по мотивам мультфильма «Ну, погоди!», в которой волк ловит куриные яйца. Дети верили, что в финале на черно-белом экране им покажут цветной мультик. Но в конце игры их ждало разочарование — при достижении 999 очков игра просто начиналась заново. «Поколение 1980-х помнит, какую мотивацию давал этот миф при игре на приставке «Электроника». Теперь наши дети, решив задания, в качестве бонуса за свое усердие действительно увидят цветной и полезный мультфильм», – поясняет выбор мотивации Иван Коломоец, генеральный директор компании Учи.ру.

Согласно опросу среди 3560 родителей, проведенному компанией Учи.ру, 89% респондентов считают такой способ мотивации ребенка эффективным, а 62% высказались за продолжение эксперимента.

Павел Новиков, директор Центра развития технологий EdTech в ИТ-кластера Фонда «Сколково» подчеркивает новаторство выбранного компанией подхода: «Проект Учи.ру работает с самой юной и одновременно с самой требовательной аудиторией – учениками начальных классов и их родителями. Приятно, что новаторские подходы и эксперименты нашего резидента опираются на лучшие традиции из недавнего прошлого, тем самым объединяя поколения. Мотивация к учебе через мультфильмы – это действительно необычный ход. Мне понятна позитивная реакция родителей: пожалуй, никто из образовательных проектов еще так не делал».

В планах Учи.ру регулярно выпускать 2 серии «Завриков» в месяц.