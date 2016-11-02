Появилось видео падения вертолета в Сочи

В интернете появилась видеозапись крушения частного вертолета в Сочи. Она опубликована на видеохостинге Youtube.

На видео запечатлен летящий вдоль побережья Eurocopter-AS350, затем он кренится вбок, резко теряет высоту и падает.

1 ноября стало известно, что вертолет упал на крышу частного дома, повредил хозяйственную постройку, ЛЭП и две машины.

Одна из пассажиров погибла, пятеро пострадали. По предварительным данным, туристы приехали из Москвы, чтобы отметить день рождения. В Росавиации предполагают, что разбившийся Eurocopter, скорее всего, незаконно возил экскурсии.