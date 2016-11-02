В Москве маршрутка сбила пять человек на остановке

На юго-востоке столицы маршрутное такси совершило наезд на остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в московских экстренных службах.

«Наезд маршрутки на людей произошел возле дома 51 на Краснодарской улице. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб и четверо получили ранения различной степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГИБДД Москвы уточнили, что погибшей оказалась женщина, передает ТАСС.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее при наезде автомобиля на московской остановке в октябре погибли трое человек.