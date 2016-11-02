Совет директоров «Трансаэро» обсудит восстановление ее деятельности

Акции компании «Трансаэро» 2 ноября растут более, чем на 30% из-за информации о возможности восстановления ее деятельности. На Московской бирже стоимость одной акции подскочила до 5,25 рублей и продолжает расти.

Совет директоров «Трансаэро» рассмотрит программу по восстановлению основной деятельности компании. Обсуждение этой темы пройдет в рамках заочного голосования с 4 по 11 ноября. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

На повестке дня будет поставлен вопрос «Предложение и программа по восстановлению основной деятельности общества». Также совет директоров обсудит итоги деятельности «Трансаэро» за январь-сентябрь 2016 года.

В июне гендиректор авиакомпании «Трансаэро» Александр Бурдин заявлял о том, что на ее базе возможно создание нового авиаперевозчика.

Напомним, что один из крупнейших по пассажирообороту российских авиаперевозчиков в 2015 году не смог погасить свою задолженность общей суммой около 250 млрд рублей. Таким образом, с 26 октября 2015 года был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании.