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02 ноября 2016, 11:04
гражданская авиация Трансаэро фондовая биржа

Совет директоров «Трансаэро» обсудит восстановление ее деятельности

«Трансаэро»
«Трансаэро»
официальный сайт компании

Акции компании «Трансаэро» 2 ноября растут более, чем на 30% из-за информации о возможности восстановления ее деятельности. На Московской бирже стоимость одной акции подскочила до 5,25 рублей и продолжает расти. 

Совет директоров «Трансаэро» рассмотрит программу по восстановлению основной деятельности компании. Обсуждение этой темы пройдет в рамках заочного голосования с 4 по 11 ноября. Об этом сообщает агентство РИА Новости

На повестке дня будет поставлен вопрос «Предложение и программа по восстановлению основной деятельности общества». Также совет директоров обсудит итоги деятельности «Трансаэро» за январь-сентябрь 2016 года. 

В июне гендиректор авиакомпании «Трансаэро» Александр Бурдин заявлял о том, что на ее базе возможно создание нового авиаперевозчика.

Напомним, что один из крупнейших по пассажирообороту российских авиаперевозчиков в 2015 году не смог погасить свою задолженность общей суммой около 250 млрд рублей. Таким образом, с 26 октября 2015 года был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании.

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