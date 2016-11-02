В Тульской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая

Власти Тульской области ввели в регионе режим ЧС с 31 октября по 15 ноября. Предпринимаются экстренные меры для организованного завершения уборочных работ, а также сохранения выращенного урожая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовой информации.

В документе оговорен целый ряд необходимых в сложившейся ситуации мероприятий, среди которых анализ и оценка ущерба; подготовка обращения в Минсельхоз РФ для выделения средств из федерального бюджета на поддержку Тульской области; оказание материальной помощи пострадавшим предприятиям агрокомплекса региона за счет бюджетов всех уровней.

В Тульской области сложились неблагоприятные погодные условия, в связи с чем погибла часть сельскохозяйственных культур и образовался недобор урожая.

В области созданы специальные комиссии по обследованию полей. По предварительным данным, погибли около 10% посевов зерновых и зернобобовых, передает «Российская газета».