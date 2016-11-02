Турция предложила россиянам приезжать отдохнуть по внутреннему паспорту

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу озвучил новые меры, разработанные Анкарой для того, чтобы в страну активнее приезжали российские туристы. Так, он призвал открыть въезд для россиян по внутреннему паспорту, сообщает «Интерфакс».

«Мы хотим, чтобы у туристов из России была возможность приезжать по внутреннему паспорту. Хотя с точки зрения безопасности необходимо принять ряд мер в связи с этим», — отметил турецкий министр.

Чавушоглу пояснил, что уже сейчас в Турции планируют туристический сезон на будущий год, и ожидается, что приток россиян в 2017 году будет значительным.

Ранее глава МИД Турции заявил, что страна готова выплатить компенсацию супруге погибшего летчика Су-24, а также, что он готов встретиться с ней и лично принести извинения за инцидент.