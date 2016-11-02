Глава МИД Турции предложил извиниться перед вдовой российского летчика

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу признал готовность Анкары выплатить компенсацию вдове пилота сбитого российского Су-24 и лично принести ей извинения. Об этом он рассказал телеканалу «Россия-24».

«Мы хотели бы оказать материальную поддержку семье погибшего пилота. Я передал господину Лаврову, что готов был нанести визит вдове погибшего русского летчика, если на то будет ее согласие, чтобы выразить свои извинения и соболезнования», — сказал Чавушоглу.

Турция также запросила у России документы, подтверждающие вину Альпарслана Челика в инциденте с Су-24. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Мевлют Чавушоглу заявил, что роль Турции и России в деле прекращения огня в Сирии очень велика. Об этом информирует РИА Новости.

«Для прекращения огня в Сирии и поиска политического урегулирования роль Турции и России очень велика. И здесь мы стараемся сблизить наши позиции, поскольку для стабильности в регионе диалог России и Турции очень важен», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит истребителем F-16 турецких ВВС над сирийской территорией и упал в 4 километрах от границы с Турцией.

Генштаб РФ опроверг заявление турецких военных о том, что пилот нарушил воздушное пространство страны.

Во время катапультирования пилот Су-24 Олег Пешков был убит боевиками над территорией сирийских туркменов.

Этот инцидент стал началом охлаждения отношений между странами и причиной введения Россией антитурецких санкций.