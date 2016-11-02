Поклонская потребовала от Чайки проверить еще не вышедший фильм Учителя о Николае II

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась с запросом к генеральному прокурору Юрию Чайке. Она потребовала проверить фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает РИА Новости.

«В порядке 144 статьи и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направили (запрос) на имя генерального прокурора Российской Федерации и в рамках этой проверки, чтобы были назначены все соответствующие исследования», – отметила Поклонская.

Напомним, ранее к Поклонской с требованием проверить картину Учителя в связи с возможным оскорблением чувств верующих обратились представители общественного движения «Царский крест». Они заявили, что лента посвящена отношениям императора с балериной Матильдой Кшесинской, что делает ее «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Сам Учитель назвал все обвинения маразмом, отметив, что его фильм еще не вышел в прокат. Его премьера состоится только в марте 2017 года. Поклонская на слова режиссера ответила тем, что ее запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности на ее имя.