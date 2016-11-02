Curiosity обнаружил на Марсе необычный метеорит

Марсоход Curiosity (NASA) на марсианской горе Шарпа обнаружил металлический метеорит необычной формы, сообщает портал Gizmodo.

Их находили на Красной планете и раньше, но этот обладает округлой формой с идеально гладкой поверхностью и глубокими бороздами.

Ученые университета Аризона (США) предполагают, что метеорит состоит из никель-железа. Четырехсантиметровая находка уже получила имя Egg Rock.

Портал сообщает, что метеориты, попавшие на поверхность Марса, могут сохраняться в первозданном виде миллионы лет благодаря особенностям атмосферы планеты.

Curiosity исследует Красную планету с августа 2012 года. 30 января 2016 года он отправил в NASA свою последнюю фотографию на фоне марсианской дюны Намиб.

27 апреля 2016 года стало известно, что Curiosity обнаружил в грунте марсианского кратера Гейл высокое содержание оксида марганца. Отсюда следует, что в древности атмосфера этой планеты содержала значительно больше кислорода, чем считалось ранее.

19 октября 2016 года космический аппарат TGO, созданный для изучения малых газовых составляющих в атмосфере Марса, перешел на высокоэллиптическую орбиту планеты.

В дальнейшем TGO планируется использовать в качестве станции-ретранслятора для марсоходов НАСА Curiosity и Opportunity, а также спутников миссии ЕxoМars-2020.