Microsoft обвинила связанных с РФ хакеров в атаках на Windows

Представители компании Microsoft заявили о том, что дефект в разработанной ею операционной системе Windows был использован группой хакеров, которая, предположительно, связана с Россией, передает Reuters.

По словам источника в компании, было зафиксировано несколько хакерских атак, в ходе которых использовались технологии «целевого фишинга» — рассылки персонифицированных электронных писем с вредоносными ссылками.

В Microsoft заверили, что 8 ноября компания выпустит дополнение для устранения уязвимости системы Windows.

Напомним, минувшим летом хакеры неоднократно взламывали серверы Демократической партии США и похитили ряд проведенных демократами исследований, а также их переписку.

Партийное руководство обвинило в атаках группу Fancy Bear, которую эксперты связывают с российскими властями и ГРУ Минобороны РФ.

Еще одна хакерская группа, подозреваемая в осуществлении атак на серверы демократов, — Cozy Bear, которой тоже приписывают связи с Россией.