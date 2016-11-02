Принца Саудовской Аравии выпороли в тюрьме

Саудовского принца из семьи правящей династии ас-Саудов выпороли согласно судебному приговору во время его пребывания в тюрьме. Об этом пишет Khaleej Times.

Сообщается, что перед поркой он прошел медицинское обследование, чтобы убедиться в отсутствии причин для исполнения решения суда. А после исполнения наказания остался в камере.

Имя принца, а также причина наказания не раскрывается.

Ранее, в октябре в Эр-Рияде был казнен принц другой королевской династии Турки ибн-Сауд аль-Кабир. Суд признал его виновным в убийстве подданного Саудовской Аравии во время ссоры. Семья пыталась договориться с отцом жертвы, однако прийти к компромиссу не удалось.

Эта казнь стала первым случаем смертного приговора в отношении представителя королевских кровей в Саудовской Аравии с 1970 годов. Саудовцы интерпретировали казнь как знак равенства всех перед исламским правом.