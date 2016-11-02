В Таиланде во время купания пропал российский турист

На юге Таиланда во время купания в Андаманском море пропал русский турист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского отдела посольства Владимира Соснова.

Он сообщил, что 29 октября во время прогулки на яхте двое отдыхающих остановились около острова Сонг Симиланского архипелага, чтобы искупаться.

«Одного из туристов унесло течением. Об этом нам сообщили родственники, обратившиеся за помощью», — рассказал Соснов.

Эту информацию подтвердил туроператор, организовавший поездку. Спасатели ведут поиски пропавшего.

23 октября стало известно, что в тайской провинции Пхукет в результате аварии погиб 27-летний российский дайвер.

10 октября погиб российский парашютист, тренировавшийся в в провинции Чонбури в Таиланде.