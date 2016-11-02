Захарова ответила на заявление Эндрю Паркера об угрозе РФ стабильности Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на просьбу английского издания The Guardian прокомментировать опубликованное накануне интервью главы контрразведки МI5 Эндрю Паркера, назвавшего Россию «угрозой стабильности Великобритании».

«Считает ли он назначение Бориса Джонсона на пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании делом рук Кремля?» — написала в ответ Захарова.