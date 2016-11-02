Ирада Зейналова перейдет на НТВ

Журналист и телеведущая Первого канала Ирада Зейналова начнет работать на НТВ. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители НТВ подтвердили данную информацию. Подробности проекта, над которым будет работать Зейналова, на телеканале пообещали раскрыть позднее.

По данным источника RNS, журналистка будет вести итоговую программу.

Отметим, с 2003 года Зейналова работала на Первом канале сначала корреспондентом, затем - руководителем бюро в Великобритании и Израиле. С 2012 года журналистка вела воскресный выпуск программы «Время».