Франция выразила обеспокоенность ситуацией с российским Amnesty International

Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль выразил обеспокоенность по поводу ситуации с московским представительством правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает РИА Новости.

«Франция обеспокоена тем, что московское бюро Amnesty International 2 ноября было опечатано. Франция призывает российские власти обеспечить возможность продолжения своей деятельности Amnesty International и другим международным организациям, защищающим права человека», — сказал он.

Напомним, 2 ноября сотрудник Amnesty International сообщил, что московский офис организации опечатан.

Департамент городского имущества Москвы заявил, что решение о замене замков в офисе правозащитной организации Amnesty International было принято в связи со срывом сроков оплаты помещения.

Представитель правозащитной организации Александр Артемьев заявил, что у них нет никаких долгов за аренду офиса в Москве.