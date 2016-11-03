Асад заявил о намеренной атаке США на правительственные войска в Дейр-эз-Зоре

Сирийский президент Башар Асад заявил, что авиация международной коалиции в Сирии во главе с США в сентябре намеренно атаковала правительственные войска в городе в Дэйр-эз-Зор. Об этом он заявил в интервью, текст которого приводит агентство САНА.

«Это было преднамеренное нападение американских сил, потому что [запрещенная в России группировка] ИГ сокращалась из-за сирийского, российского и иранского сотрудничества, и потому, что группировка "аль-Нусра" связанная с [запрещенной в РФ] Аль-Каидой была разбита во многих районах Сирии. Так что американцы хотели подорвать положение сирийской армии, поэтому они и напали на нас в Дейр-эз-Зоре», — сообщил Асад.

Президент Сирии также заявил, что США виновны в срыве перемирия в городе Алеппо.

17 сентября ВВС американской коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. В результате погибли 83 человека, более ста получили ранения. США принесли извинения за удар и заявили, что он был случайным. Вскоре войска Асада вышли из перемирия.