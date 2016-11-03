Ассанж заявил о непричастности России к публикациям WikiLeaks

Основатель и главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заверил, что Россия не имеет отношения к публикациям рассекреченных писем кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Так Ассанж прокомментировал в интервью RT заявления предвыборного штаба претендента о том, что РФ пытается воздействовать на предстоящие выборы.

«Лагерю Клинтон удалось вызвать вот такую неомаккартистскую истерию, что во всем виновна Россия. Хиллари Клинтон неоднократно делала ложные заявления о том, что 17 разведывательных агентств США пришли в своей оценке к выводу, что Россия была источником наших публикаций. Это неправда», — заявил основатель WikiLeaks.

При этом, он сочувственно отнесся к Клинтон: «Мне на самом деле очень жаль Хиллари Клинтон, потому что в ней я вижу человека, которого пожирают изнутри собственные амбиции. Мучают до такой степени, что человек начинает болеть — даже теряет сознание из-за того, что следует всё дальше и дальше за своими амбициями».

В разгар предвыборной гонки в США WikiLeaks опубликовал более 40 тысяч электронных писем главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. США считает причастной Москву к передаче этой информации для публикации Джулиану Ассанжу.