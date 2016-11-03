Путин рассказал о смысле Дня народного единства

Глава России Владимир Путин, выступая в Москве на форуме активных граждан «Сообщество» рассказал о сути Дня народного единства, к которому приурочено мероприятие, передает Кремль.

«Сама суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, со стремлением людей разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий – я вижу, здесь таких людей как раз много, – со стремлением объединиться ради общего блага», — отметил российский лидер.

Путин также высоко оценил труд людей, реализующих ради общей пользы свои инициативы, опыт и знания. По его мнению это «говорит о растущей зрелости российского общества, о том, что активно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия».

Президент выразил надежду на совместное сотрудничество и подчеркнул, что вместе всегда легче найти выход из сложных ситуаций.