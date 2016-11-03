Суд запретил Терезе Мэй начинать brexit

Высокий суд Лондона постановил, что британское правительство не может самостоятельно начать процедуру выхода страны из Евросоюза (ЕС) без согласия парламента. Об этом пишет Sky News.

С иском в суд Великобритании обратились Джина Миллер и Дейр дос Сантос и суд принял их сторону, сославшись на договор о ЕС, согласно которому страны могут выходить из его состава «в соответствии с требованиями своих конституций» (исцы утверждали, что без одобрения парламента выход будет антиконституционным).

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что результатов референдума достаточно для начала процесса выхода из Евросоюза.

Напомним, что процедура brexit была запланирована на март 2017 года. Однако, судебное решение откладывает этот процесс на неопределенный срок, до окончательного принятия решения парламента.

Не известно поддержит ли парламент план правительства по жесткому выходу Великобритании из ЕС. Сообщается также, что правительство намерено обжаловать решение суда.