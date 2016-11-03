СМИ сообщили о льготах бойцам частных военных компаний РФ в Сирии

Агентство Reuters провело расследование, согласно которому, в России существуют частные военные компании, бойцы которых принимают участие в боевых действиях в Сирии, главным образом, в наземных операциях. Об этом сообщили неназванные источники агентства.

«Как минимум в одном случае, выявленном Рейтер, семья бойца, погибшего в Сирии, получила выплату около 100 000 долларов в виде компенсации», — говорится в статье, опубликованной на сайте СМИ.

Также, по словам источников, несмотря на неофициальный статус частных военных компаний, «они действуют согласованно с российскими военными, а дома получают льготы, обычно полагающиеся только военнослужащим».

В ходе интервью «с более чем десятком человек, непосредственно знакомых с миссией», агентство выяснило, что «российские бойцы играют более существенную роль в наземных боевых операциях, чем та, которую, как говорит Кремль, играет регулярная российская армия».

В том же расследовании Reuters говорилось, что в Сирии в результате ранения погиб помощник депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева Сергей Морозов. По данным агентства, Морозов не входил в состав российской группировки в Сирии, однако сражался на стороне правительственных сил. В сирийском городе Пальмира он попал под артиллерийский обстрел и умер от ран по пути в больницу.