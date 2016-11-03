03 ноября 2016, 10:12
В Подмосковье электричка протаранила КамАЗ на переезде
Рано утром на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском районе Подмосковья «КамАЗ» столкнулся с электропоездом, сообщает региональное управление МЧС.
Никто не пострадал, железнодорожный состав и грузовик получили незначительные повреждения.
В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что виновником столкновения был водитель грузового автомобиля, который выехал на переезд под «запрещающие звуковые и световые показания исправно действующей переездной сигнализации».
В фуру врезалась электричка сообщением «Москва — Болшево».
На участке Болшево — Зеленый Бор движение пригородных поездов приостановлено.
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