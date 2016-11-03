В Подмосковье электричка протаранила КамАЗ на переезде

Рано утром на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском районе Подмосковья «КамАЗ» столкнулся с электропоездом, сообщает региональное управление МЧС.

Никто не пострадал, железнодорожный состав и грузовик получили незначительные повреждения.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что виновником столкновения был водитель грузового автомобиля, который выехал на переезд под «запрещающие звуковые и световые показания исправно действующей переездной сигнализации».

В фуру врезалась электричка сообщением «Москва — Болшево».

На участке Болшево — Зеленый Бор движение пригородных поездов приостановлено.