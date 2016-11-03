Медики обвинили Ильдара Дадина в симуляции припадка

Врачи сегежской исправительной колонии № 7 считают припадок заключенного Ильдара Дадина, начавшийся в ходе его встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) симуляцией. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на слова заместителя главы ОНК Москвы Евы Меркачевой.

«Врачи сказали, что это было симуляцией. (…) А гражданские медики никакого вывода не сделали, сказали, что состояние удовлетворительное, что никаких признаков (эпилептического припадка) нет», — пояснила Меркачева.

Ранее «Медуза» сообщала о том, что у Дадина случился похожий на эпилептический припадок во время встречи с сотрудником аппарата омбудсмена Карелии, а не с членами ОНК.

«У него там был чуть ли не эпилептический припадок. Это странно, надо уточнять информацию. Как бы не оказалось, что это следствие тех вещей, о которых Дадин писал», — уточнил адвокат Алексей Липцер.

Как сообщалось ранее, Ильдар Дадин в письме рассказал о применении к нему в колонии насилия: пыток и избиения. Однако, позднее ФСИН заявила об отсутствии следов насилия на теле заключенного.