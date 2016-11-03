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03 ноября 2016, 16:24
Республика Карелия Сергей Кириенко Татьяна Москалькова

Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с Дадиным

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Пресс-служба администрации президента РФ

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибыла в карельскую колонию для проверки информации о применении пыток к оппозиционеру Ильдару Дадину, сообщает ТАСС.

«Туда поехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как раз вот сейчас она находится в этом учреждении, и она на месте разберется и примет необходимые решения. Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», — прокомментировал Кириенко ситуацию с Дадиным.

В свою очередь пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов сообщил журналистам, что Москалькова уже встретилась с Дадиным. «Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в настоящее время проводит встречу в ИК-7 города Сегежа с осужденным Ильдаром Дадиным по его просьбе», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее в четверг СМИ сообщили об увольнении начальника карельской колонии № 7 Сергея Коссиева в связи со скандалом вокруг активиста Ильдара Дадина. В отделе кадров ИК-7 информацию об увольнении начальника не подтвердили и заявили ТАСС, что Коссиев находится в отпуске. Сроков начала и завершения отпуска там не уточнили.

Также сегодня стало известно, что проверка управления СКР по Карелии не нашла доказательств применения пыток к Ильдару Дадину. Как сообщается на сайте ведомства, проверка еще не завершена, «назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза».

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