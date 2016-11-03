Mail.Ru Group купила сервис заказа еды Delivery Club за 100 млн долларов

Mail.Ru Group сообщил о покупке у немецкой мобильной платформы Foodpanda сервиса по поиску и заказу готовой еды и продуктов Delivery Club. Об этом сообщается в соответствующем пресс-релизе.

Общая сумма сделки составляет 100 млн долларов, с выплатой 90 млн долларов в ноябре 2016 года за 90% сервиса. Оставшаяся часть будет выплачена в начале 2017 года за 10%.

Delivery Club работает 1 сентября 2009 года. В базу сервиса входят более 4,5 тысяч подключенных ресторанов и сотни служб доставки. Количество заказов — около 20 тысяч в день. По результатам первого полугодия 2016 года выручка Delivery Club составила 296 млн рублей. Доля заказов в сервисе через мобильные устройства увеличилась в 2,7 раза за последние три года и превышает 72%.

«Рынок заказа и доставки еды находится на подъеме и демонстрирует устойчивый рост. Мы уверены, что объединение ресурсов и накопленная экспертиза позволят нам укрепить лидирующие позиции сервиса и вывести его на новый уровень», – прокомментировал приобретение председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.