На «Русском марше» запретили призывать к свободе Демушкина

Московские власти запретили проносить на «Русский марш» плакат с требованием освободить лидера русских националистов и до недавнего времени организатора марша Дмитрия Демушкина. Об РИА Новости рассказал его адвокат Олег Колесников.

«Власти отклонили заявку Демушкина [на "Русский марш"], но согласовали другую заявку на "Русский марш". При этом концерт запретили, разрешили только шествие. …Также запретили проносить на марш растяжку с надписью: "Свободу Дмитрию Демушкину"», — заявил защитник.

«Русский марш» пройдет в День народного 4 ноября в столичном районе Люблино.

Демушкин находится под домашним арестом из-за подозрения в разжигании ненависти и вражды.