Челябинская прокуратура проверит сведения о супе с червями в детском саду

Прокурор Челябинской области организовал проверку челябинского детского сада № 370 «Золушка» в связи с обращением родителей воспитанников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В случае установления нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, органы дадут правовую оценку действий (бездействию) должностных лиц упомянутого учреждения.

Проверка была инициирована после сообщения Ольги Шуруповой, матери одного из воспитанников, на своей странице «ВКонтакте» о том, что детей заставляют есть суп с червями.

Напомним, 14 сентября Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту отравления пятилетнего ребенка в детском саду ядовитой травой.