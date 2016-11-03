03 ноября 2016, 14:40
Челябинская прокуратура проверит сведения о супе с червями в детском саду
Прокурор Челябинской области организовал проверку челябинского детского сада № 370 «Золушка» в связи с обращением родителей воспитанников. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В случае установления нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, органы дадут правовую оценку действий (бездействию) должностных лиц упомянутого учреждения.
Проверка была инициирована после сообщения Ольги Шуруповой, матери одного из воспитанников, на своей странице «ВКонтакте» о том, что детей заставляют есть суп с червями.
Напомним, 14 сентября Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту отравления пятилетнего ребенка в детском саду ядовитой травой.
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